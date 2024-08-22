Сенатор Волошин: наемники из США станут хорошим обменным фондом для России

Сенатор ДНР Александр Волошин рассказал РИА Новости, что американские наемники, попавшие в плен на поле боя в Курской области или любом другом месте проведения специальной военной операции, могут стать частью «обменного фонда».
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