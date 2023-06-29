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Мясо с хлебом по-еврейски

Мясо с хлебом по-еврейски

Традиционное блюдо, которое подают на еврейский Новый год. Густая мясная похлебка поражает богатым вкусом с небольшой кислинкой и ароматом.

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