Мясо с хлебом по-еврейски

Традиционное блюдо, которое подают на еврейский Новый год. Густая мясная похлебка поражает богатым вкусом с небольшой кислинкой и ароматом.
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