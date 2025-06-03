Орловский предприниматель обманул «Вагнер» на круглую сумму

Предприниматель из Орла неосновательно обогатился на восстановлении ЛНР. Год назад, в начале июня 2024 года, ООО «Вагнер» наняло орловского предпринимателя Константина Золкина в качестве подрядчика работ по ремонту многоквартирного дома в городе Рубежное Луганской Народной Республики.