Военное обозрение

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Президент Польши отменил встречу с Зеленским в США

Президент Польши отменил встречу с Зеленским в США

Подтвердилась информация о том, что польский президент Анджей Дуда отменил ранее запланированную в Нью-Йорке встречу с главой киевского режима Зеленским.

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Комментарии
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Галина 123
Дружба. дружбой, а табачок врозь.
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19 час.

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