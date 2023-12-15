Получившие образование в СССР этот тест не пройдут: Проверьте, умеете ли вы пользоваться умными словами?

Докажите, что язык у вас растет из правильного места! советский плакат «Женщина! Грамотность — залог твоего раскрепощения», фото: соцсетиФамилию «Ожегов» все приличные люди всосали еще с мелом альма матери — советской школы.
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