Получившие образование в СССР этот тест не пройдут: Проверьте, умеете ли вы пользоваться умными словами?

Женщина! Грамотность - залог твоего раскрепощения! Слава РСДРП и ВКП(б)! А что, есть такие кому это не нравиться!

Андрей Бедный

И чего там такого что не знают получившие образование в СССР? Я подозреваю, что как раз получившие современное образование его не пройдут.