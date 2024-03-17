Франция может в какой-то момент провести операцию на Украине против российских войск. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Parisien.
Макрон счел возможным проведение операций против России
Комментарии
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А
Александр
Петух хренов. Типа «Ты не ловок! Дай-ка я!». Это кукарекание очень похоже на объявление войны. И словоблудие это не прикрывает. Надо открыто и громко на весь мир спросить: Так ли это? Вот пусть и повыёживается. А то эти европейские воеводы что-то расхрабрились. На ковер их!
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