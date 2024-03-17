Макрон счел возможным проведение операций против России

А

Александр

Петух хренов. Типа «Ты не ловок! Дай-ка я!». Это кукарекание очень похоже на объявление войны. И словоблудие это не прикрывает. Надо открыто и громко на весь мир спросить: Так ли это? Вот пусть и повыёживается. А то эти европейские воеводы что-то расхрабрились. На ковер их!