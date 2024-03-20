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«Наш хоккейный брат»: умер 42-летний тренер «Салавата» Кольцов

«Наш хоккейный брат»: умер 42-летний тренер «Салавата» Кольцов

«Салават Юлаев» сообщил о смерти тренера команды Константина Кольцова, ему было 42 года. Знаменитый в прошлом хоккеист, обладатель Кубка Гагарина скончался в Майами, куда прилетел поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

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