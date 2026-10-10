Самолет перевернулся при взлете в Забайкалье, пострадавших нет

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182, произошедшей 10 октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым