🚗Начался учебный год. Симферополь встал в утренних пробках Проехались по центральным улицам Симферополя и удостоверились, что на большинстве дорог сегодня образовались автомобильные пробки.
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🚗Начался учебный год. Симферополь встал в утренних пробках Проехались по центральным улицам Симферополя и удостоверились, что на большинстве дорог сегодня образовались автомобильные пробки.