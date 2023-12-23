Джейсон Шрайер подтвердил, что многопользовательская игра Insomniac про Человек...

Джейсон Шрайер подтвердил, что многопользовательская игра Insomniac про Человека-паука была отмененаПо словам Джейсона Шрайера, среди проектов Insomniac Games действительно была многопользовательская игра по вселенной Marvel’s Spider-Man, которая была давно отменена.