Парашютисты Поморья завершили подготовку к лесопожарному сезону

Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы ЕЛЦ завершили воздушные тренировки.С конца февраля в регионе стартовали занятия по подтверждению квалификации для лётчиков-наблюдателей, десантников-пожарных и парашютистов-пожарных.
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