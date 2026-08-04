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Трамп сворачивает удар, а Нетаньяху узнает новости из соцсетей: что происходит на Ближнем Востоке

Трамп сворачивает удар, а Нетаньяху узнает новости из соцсетей: что происходит на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 4 августа, ФедералПресс. Иран заявляет об уничтожении американских F 35 и перекраивает правила игры в Ормузском проливе, а Трамп за 24 часа резко сворачивает планы удара – и делает это так внезапно, что даже союзники узнают о решении из соцсетей.

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