Трамп сворачивает удар, а Нетаньяху узнает новости из соцсетей: что происходит на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 4 августа, ФедералПресс. Иран заявляет об уничтожении американских F 35 и перекраивает правила игры в Ормузском проливе, а Трамп за 24 часа резко сворачивает планы удара – и делает это так внезапно, что даже союзники узнают о решении из соцсетей.