Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они

ИК Иосиф Калинин Не едут? Так, это же очень хорошо! А, вот, что касается "лучше бы они", то правильнее сказать: лучше бы, вообще, никто.

александр муравьев Туркмения была единственной республикой в СССР дававшей больше в бюджет чем получала из него. Все остальные , естественно кроме РФ, были дотационными.