Туркменов не увидишь на стройках. Они почти не встречаются в сфере услуг и не упоминаются в СМИ. По всей России их насчитывается не более 40 тысяч человек.
Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Не едут? Так, это же очень хорошо! А, вот, что касается "лучше бы они", то правильнее сказать: лучше бы, вообще, никто.
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5 час.
александр муравьев
Туркмения была единственной республикой в СССР дававшей больше в бюджет чем получала из него. Все остальные , естественно кроме РФ, были дотационными.
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5 час.
ШБ
Шер Бабаев
☝️Какой вам дело до Туркмении!? Туркмены гордый и воинственный народ! И они никогда не будут гастарбайкерами дворниками мусорщиками на чужбине! Прочитайте " Рухнома" священный туркменской кодекс чести и поймете почему они с отвращением относится к миграции на чужбину! Это у них считается предательством Родины!!!! К тому же президент Туркменистана любить свой народ💓☝️👍👏👏👏!!!
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1 час.
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