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Эксперт по нервным болезням назвал способ легко вернуться к работе даже после долгого отпуска

Эксперт по нервным болезням назвал способ легко вернуться к работе даже после долгого отпуска

Август как вечер воскресенья намекает нам о скором возвращении рабочего ритма жизни. Эксперт по нервным болезням дает рекомендации, как справиться со стрессом, если отпуск позади и вас ждут рабочие будни.

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