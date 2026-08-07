Saudi Arabia’s $5 Oil Detour Is Expensive—and Worth It

The latest Saudi oil route looks absurd on a map. Crude moves west across Saudi Arabia to Yanbu, north through the Red Sea to Egypt, across the SUMED pipeline from Ain Sokhna to Sidi Kerir, then west through the Mediterranean before tankers sail around the Cape of Good Hope to reach customers in Asia.
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