Жителей Хорошёвского проезда допекли газующие бетономешалки

Жителей 3-го Хорошёвского проезда достали регулярно газующие у дома 8 бетономешалки. «Помогите принять меры, стоят огромные бетономешалки на аварийках, при том что парковка для обычных людей запрещена, включенные двигатели.
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