На пересечении улиц 40-летия Победы и Юннатов в Краснодаре взамен газорегуляторного пункта, работавшего с 1961 года, устанавливают новое оборудование, которое будет снабжать газом более 5,3 тыс.
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