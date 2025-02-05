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Петербургский дневник

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Захарова высмеяла заявления Лэмми о тысячелетних отношениях Великобритании и Украины

Захарова высмеяла заявления Лэмми о тысячелетних отношениях Великобритании и Украины

Она сыронизировала, что они вместе охотились на бронтозавра Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла в своем телеграм-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Учился плохо. Не знает, что ее придумали в 1922 году большевики на русских территориях.
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15 час.
саша пупкин
Князья поди тоже шоколадками были??)))
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11 час.
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