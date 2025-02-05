Захарова высмеяла заявления Лэмми о тысячелетних отношениях Великобритании и Украины

Она сыронизировала, что они вместе охотились на бронтозавра Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла в своем телеграм-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева.
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