Захарова высмеяла заявления Лэмми о тысячелетних отношениях Великобритании и Украины

Она сыронизировала, что они вместе охотились на бронтозавра Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла в своем телеграм-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева.