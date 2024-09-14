Посольство в Лондоне: 34 человека заинтересовались переездом в РФ из Британии

В Британии более тридцати человек заинтересовались возможностью переезда в нашу страну после выхода указа президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности.
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