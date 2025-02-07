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Царьград

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В Колумбии мужчина утонул в реке при попытке спастись от роя пчёл

В Колумбии мужчина утонул в реке при попытке спастись от роя пчёл

70-летний житель Боготы стал не единственной жертвой агрессивных насекомых.В столице Колумбии Боготе произошло трагическое происшествие.

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