Стало известно, в какой отрасли в России платят больше всего

Средний размер предложения составляет 79,5 тысячи рублей Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате, которая сейчас составляет почти 80 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.
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