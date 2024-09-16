Стало известно, в какой отрасли в России платят больше всего

Средний размер предложения составляет 79,5 тысячи рублей Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате, которая сейчас составляет почти 80 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.