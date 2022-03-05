Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Ромы», «Удинезе» – «Сампдория», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье

«Интер» дома разгромил «Салернитану» (5:0) в стартовом матче 28-го тура Серии А.  В субботу «Рома» примет «Аталанту» Алексея Миранчука.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх