Компания Mansory презентовала «темную» версию Heritage Range Rover SV LWB: будет собрано всего три таких автомобиля

Улучшить любой автомобиль можно как самостоятельно, так и при помощи соответствующих тюнинг-ателье. Последний вариант в этом случае смотрится намного предпочтительнее, так как здесь учитываются многие параметры, а также все доработки имеют разрешение на использование, тогда как частные улучшения могут грозить штрафными санкциями.