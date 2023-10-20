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Компания Mansory презентовала «темную» версию Heritage Range Rover SV LWB: будет собрано всего три таких автомобиля

Компания Mansory презентовала «темную» версию Heritage Range Rover SV LWB: будет собрано всего три таких автомобиля

Улучшить любой автомобиль можно как самостоятельно, так и при помощи соответствующих тюнинг-ателье. Последний вариант в этом случае смотрится намного предпочтительнее, так как здесь учитываются многие параметры, а также все доработки имеют разрешение на использование, тогда как частные улучшения могут грозить штрафными санкциями.

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