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Карло Анчелотти: «Игрок с большим эго предпочитает выигрывать индивидуальные титулы, а другой ставит свои качества на службу команде. В этом разница между хорошим игроком и чемпионом»

– Игроки сейчас больше заинтересованы в деньгах, чем в титулах? – На рынке кое-что изменилось. Игрок обладает большей властью, чем раньше.

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