От пьянства до разврата: пороки шальных императриц

От пьянства до разврата: пороки шальных императрицЕкатерина IЕще сам Петр Великий, то ли в шутку, то ли и правда с гордостью, рассказывал, как его вторая жена имела удивительную способность — могла перепить самого сильного мужчину.
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