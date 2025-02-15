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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4.30 – коэффициент, что Винисиус покинет «Реал» летом

Букмекеры оценили шансы Винисиуса покинуть «Реал». Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.

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