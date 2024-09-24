Подземный переход у Биржевого моста открыли в Петербурге

Он обеспечит удобный маршрут для жителей города В Санкт-Петербурге открыт для пешеходов новый подземный переход у Биржевого моста, соединяющий Тучков мост с Кронверкской набережной и Петропавловской крепостью.
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