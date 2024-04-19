В организацию требуются комбайнеры на комбайн ACROS, CLAAS. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Требования: удостоверение тракториста-машиниста, категория, опыт работы на комбайне.
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В организацию требуются комбайнеры на комбайн ACROS, CLAAS. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Требования: удостоверение тракториста-машиниста, категория, опыт работы на комбайне.