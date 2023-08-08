БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

Владимир Соколов может начнут теперь лицензии на диверсантов продавать? 😂 сезонная лицензия на диверсантов, оплата в охот обществе, только безналичные 😂

Юрий Ляпнев не власть доверилась народу, а чиновники самовольно присвоившие властные полномочия поняли, что без народа, который и есть власть, чиновники без народа это никто и ничто!