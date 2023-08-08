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  • Игорь Круглий
    Бареев,  ты  же  дебил.  Тут  тема  не политическая.  Но как  ты  дебилы  , так как  в космонавтике не в зуб ногой пе...Члены РАН ответил...
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БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Вооружение белгородского и курского ополчения может стать очередным поворотным моментом в истории нашей страны.

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Комментарии
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Владимир Соколов
может начнут теперь лицензии на  диверсантов продавать? 😂 сезонная лицензия на диверсантов, оплата в охот обществе, только безналичные 😂
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22 час.
Юрий Ляпнев
не власть доверилась народу, а чиновники самовольно присвоившие властные полномочия поняли, что без народа, который и есть власть, чиновники без народа это никто и ничто!
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20 час.
Игорь Костоглод
Всё как всегда...дрищут..одной рукой дают рогатку, другой придерживают..по ногам при этом непроизвольно течёт..когда это кончится?
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13 час.

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