ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Вооружение белгородского и курского ополчения может стать очередным поворотным моментом в истории нашей страны.
БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ
Комментарии
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Владимир Соколов
может начнут теперь лицензии на диверсантов продавать? 😂 сезонная лицензия на диверсантов, оплата в охот обществе, только безналичные 😂
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22 час.
Юрий Ляпнев
не власть доверилась народу, а чиновники самовольно присвоившие властные полномочия поняли, что без народа, который и есть власть, чиновники без народа это никто и ничто!
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20 час.
Игорь Костоглод
Всё как всегда...дрищут..одной рукой дают рогатку, другой придерживают..по ногам при этом непроизвольно течёт..когда это кончится?
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13 час.
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