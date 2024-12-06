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Ветеранские льготы получат больше военных

Ветеранские льготы получат больше военных

Статус ветерана боевых действий предложено присваивать спасателям МЧС, принимавшим участие в спецоперации на территории Украины, ЛДНР и новых российских регионов, а также сотрудникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, проработавших в них не менее полугода.

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