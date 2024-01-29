Axios: арабские страны провели с Палестиной тайную встречу по послевоенной Газе

Высокопоставленные чиновники ведомств нацбезопасности Саудовской Аравии, Иордании, Египта, а также представители Палестинской национальной администрации (ПНА) провели встречу в Эр-Рияде для обсуждения планов послевоенного управления сектором Газа и привлечения реформированной ПНА во властные структуры анклава.