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Axios: арабские страны провели с Палестиной тайную встречу по послевоенной Газе

Axios: арабские страны провели с Палестиной тайную встречу по послевоенной Газе

Высокопоставленные чиновники ведомств нацбезопасности Саудовской Аравии, Иордании, Египта, а также представители Палестинской национальной администрации (ПНА) провели встречу в Эр-Рияде для обсуждения планов послевоенного управления сектором Газа и привлечения реформированной ПНА во властные структуры анклава.

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