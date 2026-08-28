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В Петербурге суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова

В Петербурге суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением), обвиняемого по двум уголовным статьям.

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