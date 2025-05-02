Экс-сенатор Ковитиди призвала отразить в гимне Крыма его принадлежность к России

Новый гимн Крыма должен отражать главную мысль: полуостров — это неотъемлемая часть России. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
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