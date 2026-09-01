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Лось и лосиха вышли к дороге в Барнауле и не могут вернуться в лес

Лось и лосиха вышли к дороге в Барнауле и не могут вернуться в лес

Недалеко от пляжа "Водный мир" на Правобережном тракте в Барнауле заметили лося, сообщает канал Barnaul 22 в MAX.

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