В Каире прошел «Бессмертный полк» и концерт по случаю 80-летия Великой Победы

В Арабской Республике Египет почтили память всех причастных к Победе в Великой Отечественной войне. По этому случаю на территории школы при посольстве России в Каире провели акцию «Бессмертный полк» и праздничный концерт.
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