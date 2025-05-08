Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Каире прошел «Бессмертный полк» и концерт по случаю 80-летия Великой Победы

В Каире прошел «Бессмертный полк» и концерт по случаю 80-летия Великой Победы

В Арабской Республике Египет почтили память всех причастных к Победе в Великой Отечественной войне. По этому случаю на территории школы при посольстве России в Каире провели акцию «Бессмертный полк» и праздничный концерт.

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