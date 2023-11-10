«Я её знаю хорошо» – Соскин угрожает Фарион «мусорной люстрацией» 

Скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, которая назвала сбродом русскоязычных боевиков запрещённого в РФ «Азова», может договориться до того, что её бросят в мусорный бак в самом Львове.
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