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«Я её знаю хорошо» – Соскин угрожает Фарион «мусорной люстрацией» 

«Я её знаю хорошо» – Соскин угрожает Фарион «мусорной люстрацией» 

Скандальная львовская националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, которая назвала сбродом русскоязычных боевиков запрещённого в РФ «Азова», может договориться до того, что её бросят в мусорный бак в самом Львове.

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Комментарии
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Лев Добрый
Соскина самого давно пора в мусорный бак!👀😱😜👈
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1 д.
Марина Трянина
фариониху давно пора придушить, чтобы воду не мутила...
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1 д.

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