DE: в Британии уже смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону "Тополем"

В Британии смоделировали ущерб от ядерного удара по столице российской бомбой "Тополь СС-25". Соответствующую карту, согласно которой город разделили на четыре зоны поражения, опубликовало британское издание Daily Express.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии