Небольшой жест может изменить мир: Отмечен Международный день добрых дел

Даже небольшой жест может изменить день человека. Это хотели доказать юноши и девушки из Республиканского волонтерского центра, которые в воскресенье отметили Международный день добрых дел 15 благотворительными акциями только в Кишиневе.
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