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«Просто какой то ###### позор. Вяльбе плюет на страну и болельщиков». Губерниев о показе Кубка России по лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за ситуации с показом этапа Кубка России в Вершине Теи.

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