Norway's King Harald's funeral draws worldwide heads of state

King Harald V was laid to rest at the Oslo Cathedral Wednesday morning, with a large crowd of royals and dignitaries from around the world.
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