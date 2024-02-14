Небензя: Украина и Запад упустили исторический шанс для мирного решения кризиса

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с 9-летней годовщиной подписания Минских соглашений, чтобы, как пояснили российские дипломаты, напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами.