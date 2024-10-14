😼Из Крыма отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами В зоне спецоперации «боевые котята» займутся делом настоящих котов — будут ловить мышей и радовать военных.
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😼Из Крыма отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами В зоне спецоперации «боевые котята» займутся делом настоящих котов — будут ловить мышей и радовать военных.