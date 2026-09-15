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Астролог Рубина назвала три знака, которых ждет проверка на прочность

Астролог Рубина назвала три знака, которых ждет проверка на прочность

Обнажается стремление к власти, контролю и профессиональному признанию. 123RF/legion-media.ruАстролог Татьяна Рубина составила прогноз на неделю по 20 сентября.

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