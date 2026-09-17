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Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Швеции Твиллинг

Чемпион мира в составе сборной Швеции по хоккею Ханс Твиллинг скончался на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба шведского футбольного клуба «Юргорден», за который также выступал спортсмен.

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