Умер чемпион мира по хоккею в составе сборной Швеции Твиллинг

Чемпион мира в составе сборной Швеции по хоккею Ханс Твиллинг скончался на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба шведского футбольного клуба «Юргорден», за который также выступал спортсмен.
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