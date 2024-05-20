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Рестораны смогут получать оплату счета или чаевых одной транзакцией

Рестораны смогут получать оплату счета или чаевых одной транзакцией

ПСБ запустил возможность для ресторанов принимать оплату заказов и чаевых одной транзакцией с помощью платежного терминала, QR-кода в заведении или онлайн при доставке благодаря сервису ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

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