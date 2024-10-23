Как Армия России в Прибалтике проиграла войну ...

Анастасия Гончарова

Лучше не злите Россию и её народ ...а то ж придется вместе с чухнёй и нато кончать , это вам не голливудские фильмы где пиндосы всех побеждают и не окраина.. всё будет по взрослому пощады и плена не ждите,ваши друзья будут черви и мухи!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺