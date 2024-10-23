ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: В ставке Гитлера все малохольные . Не удержался. Помойный тевтонский «BILD» третьего дня тиснул материал, где с небывалым воодушевлением сообщил затрушенному бюргеру «план победы» НАТЫ над русским Мордором в .
Как Армия России в Прибалтике проиграла войну ...
Комментарии
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Анастасия Гончарова
Лучше не злите Россию и её народ ...а то ж придется вместе с чухнёй и нато кончать , это вам не голливудские фильмы где пиндосы всех побеждают и не окраина.. всё будет по взрослому пощады и плена не ждите,ваши друзья будут черви и мухи!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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5 час.
Александр Николаевич
С Т Е Р Е Т Ь маразм!
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4 час.
Валентин Щербаков
РОССИЯ с приебалтами воевать не будет, она сотрёт в порошок всю территорию пиндосранских шавок за пару-тройку часов и нацистские танки даже завестись не успеют.....
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3 час.
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