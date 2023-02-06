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Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения

Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения

Министр иностранных дел Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись из-за противостояния НАТО и России и призвал прекратить Североатлантический альянс поставлять тяжёлое вооружение Киеву.

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