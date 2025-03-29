США призвали власти Франции отказаться от политики инклюзивности

США под угрозой разрыва сотрудничества призвали власти Франции отказаться от политики инклюзивности. «Посольство США в Париже требует от французских организаций подписать контрактное обязательство прекратить свою антидискриминационную политику, если они хотят продолжить сотрудничество с правительством», — пишет Figaro.