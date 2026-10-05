Правительство хочет направить долгосрочные сбережения в рынок капитала

Долгосрочные сбережения граждан планируется активнее использовать для финансирования предприятий, чтобы расширить доступ бизнеса к капиталу и снизить зависимость от банковских кредитов.
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