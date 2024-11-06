Ральф Шумахер: Удивлюсь, если Ферстаппен и Норрис остались друзьями

Ральф Шумахер: Удивлюсь, если Ферстаппен и Норрис остались друзьямиGetty Images / Red Bull Content PoolДружеских отношений между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом больше нет, констатировал немецкий эксперт Формулы 1 Ральф Шумахер.
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