Ральф Шумахер: Удивлюсь, если Ферстаппен и Норрис остались друзьями

Ральф Шумахер: Удивлюсь, если Ферстаппен и Норрис остались друзьямиGetty Images / Red Bull Content PoolДружеских отношений между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом больше нет, констатировал немецкий эксперт Формулы 1 Ральф Шумахер.